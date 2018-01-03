В 2017 году в Таджикистане произведено порядка 3 млн. тонн цемента

- Свыше 1 млн. тонн цемента экспортировал Таджикистан за вес прошлый год. Как сообщили в профильных ведомствах экономического блока страны, за указанный период в республике произведено порядка 3 млн. тонн цемента.

Отмечается, что большая часть данной строительной продукции использована внутри республики для возведения гидротехнических сооружений, автомобильных дорог и мостов, жилых домов и другой инфраструктуры.

В настоящее время в стране функционируют тринадцать предприятий по производству цемента. Однако, экспортом занимаются пять цементных предприятий.

Таджикский цемент экспортируется в Афганистан, Узбекистан и Кыргызстан. Основной объем экспорта приходится на Афганистан.

Ранее сообщалось, что внутренние потребности республики в цементе оцениваются в 3-3,5 млн. тонн в год. Также сообщалось, что импорт данной продукции, в основном осуществлялся из Пакистана и Ирана.

В настоящее время в Таджикистане производят цемент марки 400, 500 и 600, передает Авеста.