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  4 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В 2017 году в Таджикистане произведено порядка 3 млн. тонн цемента
CA-NEWS (TJ) - Свыше 1 млн. тонн цемента экспортировал Таджикистан за вес прошлый год. Как сообщили в профильных ведомствах экономического блока страны, за указанный период в республике произведено порядка 3 млн. тонн цемента.

Отмечается, что большая часть данной строительной продукции использована внутри республики для возведения гидротехнических сооружений, автомобильных дорог и мостов, жилых домов и другой инфраструктуры.

В настоящее время в стране функционируют тринадцать предприятий по производству цемента. Однако, экспортом занимаются пять цементных предприятий.

Таджикский цемент экспортируется в Афганистан, Узбекистан и Кыргызстан. Основной объем экспорта приходится на Афганистан.

Ранее сообщалось, что внутренние потребности республики в цементе оцениваются в 3-3,5 млн. тонн в год. Также сообщалось, что импорт данной продукции, в основном осуществлялся из Пакистана и Ирана.

В настоящее время в Таджикистане производят цемент марки 400, 500 и 600, передает Авеста.

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