В 2017 году в Таджикистане произведено порядка 3 млн. тонн цемента

- Таджикистан, экономика
- 17:35, 03 января 2018
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Отмечается, что большая часть данной строительной продукции использована внутри республики для возведения гидротехнических сооружений, автомобильных дорог и мостов, жилых домов и другой инфраструктуры.
В настоящее время в стране функционируют тринадцать предприятий по производству цемента. Однако, экспортом занимаются пять цементных предприятий.
Таджикский цемент экспортируется в Афганистан, Узбекистан и Кыргызстан. Основной объем экспорта приходится на Афганистан.
Ранее сообщалось, что внутренние потребности республики в цементе оцениваются в 3-3,5 млн. тонн в год. Также сообщалось, что импорт данной продукции, в основном осуществлялся из Пакистана и Ирана.
В настоящее время в Таджикистане производят цемент марки 400, 500 и 600, передает Авеста.