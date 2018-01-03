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  4 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ЮНИСЕФ: Тысячи детей в мире умирают, не прожив и дня
CA-NEWS (CA) - По подсчетам Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в первый день наступившего года в мире родилось 386 тысяч детей. Причем половина из них появилась на свет в Индии, Китае, Нигерии, Пакистане, Индонезии, США, Демократической Республике Конго, Эфиопии и Бангладеш, сообщает Центр новостей ООН.

В ЮНИСЕФ подчеркивают, что многие дети не успевают прожить и одного дня. В 2016 году, по данным фонда, ежедневно около 2,5 тысяч новорожденных умирали в течение первых 24 часов своей жизни. Более 2,5 миллионов детей в 2016 году не прожили и одного месяца. 80 процентов этих смертей, отмечают в ЮНИСЕФ, можно было бы предотвратить.

Дети, в частности, умирают в результате связанных с родами осложнений, а также сепсиса и пневмонии, с которыми современная медицина может эффективно бороться.

В Детском фонде заявляют о готовности сделать все для того, чтобы спасти миллионы детских жизней. В феврале в ЮНИСЕФ запустят кампанию с требованием обеспечить всех матерей и новорожденных доступной и качественной медицинской помощью.

«Мы вступаем в эру, когда каждый новорожденный должен дожить до двадцать второго века. Однако, к сожалению, далеко не все дети оказываются в равных условиях. Ребенок, родившийся в этом году в Швеции, скорее всего, доживет до 2100 года, а младенец из Сомали вряд ли проживет дольше, чем до 2075 года», - подчеркнул представитель ЮНИСЕФ Стефан Петерсон.

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