Фильм о монгольском враче получил голливудскую премию
CA-NEWS (MNG) - Монгольский документальный фильм или «Nomadic doctor» выиграл первое место среди студенческих работ на Международном фестивале независимого документального кино в Голливуде, сообщает Монцамэ.
Кроме этого, данный фильм получил премию лучшего режиссера - документалиста на Международном кинофестивале в Канаде в 2017 году.
Режиссером фильма является монголка по имени Б.Март, которая учится в магистратуре по направлению кино- и теле искусства в английском городе Хартфордшир.
Сняв фильм о жизни руководителя регионального центра здоровья, врача Д.Эрдэнэчулуун, режиссер хотела показать иностранным зрителям как участковый врач оказывают медицинскую помощь сельским жителям и кочевникам в Монголии.
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