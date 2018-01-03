Фильм о монгольском враче получил голливудскую премию

- Монгольский документальный фильм или «Nomadic doctor» выиграл первое место среди студенческих работ на Международном фестивале независимого документального кино в Голливуде, сообщает Монцамэ.

Кроме этого, данный фильм получил премию лучшего режиссера - документалиста на Международном кинофестивале в Канаде в 2017 году.

Режиссером фильма является монголка по имени Б.Март, которая учится в магистратуре по направлению кино- и теле искусства в английском городе Хартфордшир.

Сняв фильм о жизни руководителя регионального центра здоровья, врача Д.Эрдэнэчулуун, режиссер хотела показать иностранным зрителям как участковый врач оказывают медицинскую помощь сельским жителям и кочевникам в Монголии.