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  4 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Петербурге новогоднее застолье мигрантов из Узбекистана закончилась комой и смертью

CA-NEWS (UZ) - В Петербурге участники застолья отравились угарным газом и алкоголем, сообщили местные СМИ.

Фатальные последствия для гостей из Узбекистана наступили после вечеринки в поселке Разлив в Курортном районе Петербурга.

Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, один из приезжих во время застолья умер, отравившись угарным газом. Другого госпитализировали в состоянии комы, а еще один пострадавший помещен в больницу в состоянии судорожного припадка и с отравлением алкоголем.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и оперативно-следственная группа СК по Петербургу. Назначены судебно-медицинские экспертизы, по факту смерти одного из мужчин проводится проверка. По предварительным данным, на его теле следов насилия обнаружено не было.

Ранее сообщалось, что трое подростков 1 января попали в больницу из-за отравления алкоголем.

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