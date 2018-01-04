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  4 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Пассажиры ашхабадского аэропорта жалуются, что у них отбирают лекарства

CA-NEWS (TM) - По словам жителей Туркменистана, связавшихся с туркменской службой радио «Азатлык» через соцсети, в аэропорту Ашхабада у пассажиров принудительно проверяют ручную кладь и отбирают лекарства.

«Когда я прилетела из Беларуси на зимние каникулы, в ашхабадском аэропорту меня вызвали в таможенную службу и потребовали, чтобы я открыла и высыпала содержимое сумки. В сумке были лекарства, купленные для мамы от сердечной боли, такие как «Корвалол», «Валидол», а также от головной боли «Цитрамон» и «Парацетамол». Были даже чеки из аптеки на купленные лекарства. Все равно накричали на меня и пригрозили составлением протокола и выпиской штрафа. Отобрали все лекарства», – рассказала студентка одного из вузов в Беларуси.

По ее словам, сотрудники таможенной службы аэропорта причин изъятия лекарств не объяснили, документов, официально подтверждающих запрет на ввоз лекарств, не предъявили, протокол не составили, сообщив только, что «нельзя».

«Азатлык» не удалось получить комментарии у представителей Миграционной службы Туркменистана о случаях и причинах изъятия лекарственных препаратов в ашхабадском аэропорту.

Вместе с тем, сообщения о препятствиях на ввоз лекарств в Туркменистан, совпали с дефицитом и подорожанием медицинских препаратов в стране. По сообщениям источников в Туркменистане, в некоторых регионах страны в медицинских учреждениях и аптеках нет даже игл для инъекций, в больницах от пациентов требуют приносить необходимые препараты и лекарства с собой.

В течение 2017 года цены на лекарства в Туркменистане повышались несколько раз.

Вместе с тем, 2017 год был провозглашен властями страны «Годом здоровья и воодушевленности».

Причин повышения цен на лекарства или отсутствия их в продаже в государственных аптеках страны, власти не объясняют.

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