Президент Туркменистана объявил строгий выговор вице-премьеру по культуре и СМИ

CA-NEWS (TM) - Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов «за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей» объявил строгий выговор вице-премьеру Аннагельди Гараджаеву, курирующему культуру и СМИ, сообщает в среду, 3 января пресс-служба туркменского лидера.

«Распоряжением президента Туркменистана за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над деятельностью курируемых учреждений заместителю председателя кабинета министров Гараджаеву Аннагелди объявлен строгий выговор с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков», - говорится в сообщении.

Ранее, Бердымухамедов уже объявлял строгий выговор вице-премьеру Гараджаеву.