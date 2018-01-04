РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Президент Туркменистана объявил строгий выговор вице-премьеру по культуре и СМИ

CA-NEWS (TM) - Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов «за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей» объявил строгий выговор вице-премьеру Аннагельди Гараджаеву, курирующему культуру и СМИ, сообщает в среду, 3 января пресс-служба туркменского лидера.

«Распоряжением президента Туркменистана за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над деятельностью курируемых учреждений заместителю председателя кабинета министров Гараджаеву Аннагелди объявлен строгий выговор с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков», - говорится в сообщении.

Ранее, Бердымухамедов уже объявлял строгий выговор вице-премьеру Гараджаеву.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×