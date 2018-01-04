Президент Туркменистана объявил строгий выговор вице-премьеру по культуре и СМИ
- Туркменистан, политика
- 9:48, 04 января 2018
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CA-NEWS (TM) - Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов «за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей» объявил строгий выговор вице-премьеру Аннагельди Гараджаеву, курирующему культуру и СМИ, сообщает в среду, 3 января пресс-служба туркменского лидера.
«Распоряжением президента Туркменистана за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над деятельностью курируемых учреждений заместителю председателя кабинета министров Гараджаеву Аннагелди объявлен строгий выговор с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков», - говорится в сообщении.
Ранее, Бердымухамедов уже объявлял строгий выговор вице-премьеру Гараджаеву.
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