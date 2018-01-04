Известный ученый-физик стал бездомным в Алматы (видео)

CA-NEWS (KZ) - В Алматы в центре бездомных оказался ученый-физик, автор множества научных работ, 72-летний Сапарбай Арынов, передает телеканал Almaty.tv.

По словам мужчины, в центр он попал случайно и решил посвятить оставшуюся жизнь написанию книг.

«Нет, это чисто случайность. Я вообще не знал о существовании такого учреждения. Но когда мне посоветовали, сказали, там довольно, демократично, кормят, туда, сюда. Ну, зимой человеку ночлег нужен, и естественно в данный момент для меня это — спокойствие», - поделился с телеканалом Сапарбай Арынов.

Раньше дедушка жил с сыном в посёлке Иссык. Но однажды он поссорился со снохой и решил уйти. Он попал в Алматы, на вокзале его ограбили и избили хулиганы. После выписки из больницы, он пришёл в центр адаптации. У него четыре внука, которых он часто навещает. На свою пенсию он купил им подарки на Новый год.

«Внук - это совершенно другое понятие. Когда у вас будут, время придет всем. Конечно, это другое поколение, с ними интересно. Я очень люблю детей. Дети - это чистая прослойка нашего населения, они ничем не нагружены, с ними пообщаешься и тебе хорошо становится», - говорит он.