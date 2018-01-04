Школьница из Актау победила в конкурсе по ментальной математике в Малайзии

CA-NEWS (KZ) - Школьница из Актау Орынгуль Арыстан заняла первое место на международных соревнованиях по ментальной математике, передает телеканал «Хабар 24».

В соревнованиях, которые проходили в Малайзии, приняли участие больше трех тысяч участников со всего мира. У Орынгуль лучший результат — за 8 минут она смогла решить 200 примеров. Пока девочка работает только с двузначными числами — это второй уровень ментальной математики.

«Я ехала на соревнования с твердой уверенностью, что займу первое место. Готовилась три месяца. Конечно, был страх, но я быстро взяла себя в руки и справилась», - говорит школьница.

Это не первая победа в копилке Орынгуль. Полгода назад она завоевала второе место на республиканских соревнованиях. Однако главным достижением ее учителя считают не кубки и грамоты, а успехи в школе. «Не только по математике, но и по другим предметам у нее улучшились оценки, так как ребенок, занимаясь ментальной арифметикой, работает на счетах специальных. Задействованы обе руки - все пальцы, развиваются оба полушария, ребенок получает всестороннее развитие. Уже через год школьница планирует повысить свой уровень в ментальной арифметике - делить и умножать в уме уже четырехзначные числа и снова попробовать свои силы на международных соревнованиях», - заявила руководитель Международной академии интеллектуального развития Мейрамгуль Сакенова.

Уже через год школьница планирует делить и умножать в уме четырехзначные числа и снова принять участие в международных соревнованиях.