Узбекистан и Казахстан запустят прямое автобусное сообщение 5 января

- Узбекистан и Казахстан 5 января откроют прямое международное автобусное сообщение по маршруту Ташкент - Шымкент - Ташкент. Об этом сообщили в пресс-службе в Узбекском агентстве автомобильного и речного транспорта.

Общая протяженность маршрута составит 145,2 км, время в пути -- 3 часа. Рейсы планируется осуществлять без технических остановок.

Напомним, что летом прошлого года был запущен международный скоростной поезд Самарканд — Ташкент — Астана.

А ещё ранее было открыто железнодородное направление Алматы — Ташкент.