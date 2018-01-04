Узбекистан и Казахстан запустят прямое автобусное сообщение 5 января
- Узбекистан, общество
- 10:35, 04 января 2018
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CA-NEWS (UZ) - Узбекистан и Казахстан 5 января откроют прямое международное автобусное сообщение по маршруту Ташкент - Шымкент - Ташкент. Об этом сообщили в пресс-службе в Узбекском агентстве автомобильного и речного транспорта.
Общая протяженность маршрута составит 145,2 км, время в пути -- 3 часа. Рейсы планируется осуществлять без технических остановок.
Напомним, что летом прошлого года был запущен международный скоростной поезд Самарканд — Ташкент — Астана.
А ещё ранее было открыто железнодородное направление Алматы — Ташкент.
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