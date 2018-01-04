Президент Туркменистана принял ряд кадровых решений
- Туркменистан, политика
- 11:11, 04 января 2018
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CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял ряд кадровых решений, сообщает в среду, 3 января пресс-служба туркменского лидера.
В соответствии с постановлениями президента Гурбангулы Бердымухамедова:
Аманмухаммедов Довлетгелди Аннабайрамович назначен заместителем министра труда и социальной защиты населения, заместителем председателя правления Пенсионного фонда – управляющим Пенсионным фондом Туркменистана;
Гылыджов Арслангылыч Оразгылыджович назначен заместителем министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана – начальником Государственной санитарно-эпидемиологической службы;
Аманов Батыр Амангелдиевич назначен заместителем председателя Государственного концерна «Туркменгаз».
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