Узбекистан предложил Таджикистану открыть авиарейсы в Самарканд и Бухару
- Таджикистан, общество
- 11:13, 04 января 2018
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CA-NEWS (TJ) - Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» вышла с предложением открыть новые авиарейсы, соединяющие города Самарканд и Бухара со столицей Таджикистана. Об этом «АП» сообщил информированный источник в правительстве Таджикистана.
По его словам, предложение узбекской стороны изучается, и в ближайшее время по данному вопросу таджикская сторона примет решение.
Источник выразил убежденность в том, что решение таджикской стороны по данному вопросу будет положительным.
Напомним, в середине апреля прошлого года Узбекистан в одностороннем порядке возобновил прерванный в 1992 году авиарейс Ташкент-Душанбе-Ташкент.
Напомним, что «Узбекистон хаво йуллари» выполняет полеты в столицу Таджикистана раз в неделю по вторникам на самолетах А320.
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