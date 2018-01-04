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  4 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан предложил Таджикистану открыть авиарейсы в Самарканд и Бухару
CA-NEWS (TJ) - Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» вышла с предложением открыть новые авиарейсы, соединяющие города Самарканд и Бухара со столицей Таджикистана. Об этом «АП» сообщил информированный источник в правительстве Таджикистана.

По его словам, предложение узбекской стороны изучается, и в ближайшее время по данному вопросу таджикская сторона примет решение.

Источник выразил убежденность в том, что решение таджикской стороны по данному вопросу будет положительным.

Напомним, в середине апреля прошлого года Узбекистан в одностороннем порядке возобновил прерванный в 1992 году авиарейс Ташкент-Душанбе-Ташкент.

Напомним, что «Узбекистон хаво йуллари» выполняет полеты в столицу Таджикистана раз в неделю по вторникам на самолетах А320.

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