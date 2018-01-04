Тело рабочего было обнаружено в цеху «АрселорМиттал Темиртау»

- Тело рабочего обнаружено в цеху металлургического комбината АО "АрселорМиттал Темиртау" . Информацию подтвердили в управлении ЧС города Темиртау.

Тело мужчины без признаков жизни найдено 3 января в одном из доменных цехов комбината. Подробности инцидента не сообщаются.

Как сообщили позже в пресс-службе АО "АрселорМиттал Темиртау" в ответ на запрос Sputnik Казахстан, 3 января 2017 года около 8 утра на территории доменного цеха на железнодорожных путях было обнаружено тело сотрудника доменного цеха, 1982 года рождения, без признаков жизни. Семейное положение: холост.

Создана специальная комиссия. Случай расследуется.

В июне 2017 года один человек погиб и двое пострадали во время осмотра газовых установок доменного цеха. Предполагаемой причиной ЧП стала система вентиляции — она отвечает за очистку воздуха и выведение опасного газа. Создана специальная комиссия по расследованию случившегося.

В декабре прошлого года на шахте имени Тусипа Кузембаева, также принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области, произошло обрушение. В результате обрушения пострадал 35-летний мужчина, ноги которого были зажаты фракциями горной породы.