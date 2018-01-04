Казахстан выделил Таджикистану и Кыргызстану почти $2 млн в качестве гуманитарной помощи

- Правительство Казахстана выделило 662 млн тенге на оказание гуманитарной помощи Сирии, Таджикистану и Кыргызстану, передает МИА «Казинформ».

Соответствующее постановление правительства Республики Казахстан подписано 20 декабря 2017 года и опубликовано на сайте информационно-правовой системы «Әділет». Согласно текста документа внесены изменения в постановления Правительства РК от 25 мая 2017 года № 288 «О выделении средств из чрезвычайного резерва Правительства Республики Казахстан» и от 8 ноября 2017 года «Об оказании официальной гуманитарной помощи Республике Таджикистан».

«Выделить Министерству оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан из чрезвычайного резерва Правительства Республики Казахстан для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики Казахстан и других государств, предусмотренного в республиканском бюджете на 2017 год, денежные средства в размере 662 млн 689 тыс тенге для возмещения стоимости материальных ценностей, разбронированных из государственного материального резерва в 2016 году», – говорится в документе.

В том числе, для оказания официальной гуманитарной помощи Республике Таджикистан постановлением выделены средства в сумме 276 млн 790 тысяч тенге. Для оказания гуманитарной помощи Кыргызстану выделено 200 млн 281 тыс тенге, для гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике – 185 млн 617 тыс тенге.

Кроме того, постановлением Правительства поручено выделить Министерству оборонной и аэрокосмической промышленности РК из чрезвычайного резерва Правительства, предусмотренного в республиканском бюджете на 2017 год, денежные средства в размере 101 млн тенге на приобретение мазута в объеме 986,534 тонн для оказания гуманитарной помощи Таджикистану.