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  4 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Всемирный банк: 14% населения Таджикистана находится за чертой бедности
CA-NEWS (TJ) - Всемирный банк в своем новом докладе отмечает, что уровень крайней бедности в Таджикистане сократился с 15,1 процента до 14 процентов.

Согласно документу, официальный уровень бедности снизился с 31,3 процента в 2015 году до 30,3 процента в 2016 году, в то время как уровень крайней бедности сократился с 15,1 процента до 14 процентов за тот же период. В то время как доход от трудовой деятельности оставался основным фактором сокращения масштабов нищеты, снижение объема денежных переводов замедлило темпы сокращения масштабов нищеты в 2016 году; в результате чего многие домохозяйства, зависящие от денежных переводов, оказались за чертой бедности.

Уровень бедности в основном снизился в сельских районах, где масштаб официальной бедности сократился с 35,3 процента до 33,5 процента. Напротив, уровень бедности оставался без изменения в городах (примерно 24 процента). В обследовании «Слушая Таджикистан» (СT) отмечается медленное сокращение доли домашних хозяйств, снижающих расходы на питание, примерно с 40 процентов в январе 2017 года до примерно 35 процентов в сентябре 2017 года.

Несмотря на то, что доля неуклонно снижалась, на продовольствие по-прежнему приходится более 70 процентов потребления среди малоимущих и уязвимых домохозяйств.

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