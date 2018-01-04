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  4 января 2018
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Узбекистан отменил при въезде обязательное декларирование валюты до $2 тысяч
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CA-NEWS (UZ) - Обязательное декларирование при въезде или выезде наличной иностранной валюты в объеме, не превышающем в эквиваленте 2 тысячи долларов, отменено с 1 января в Узбекистане. Президент страны Шавкат Мирзиёев принял соответствующий указ.

Также в республике повышен в 2,5 раза размер вывоза из Узбекистана инвалюты физическими лицами без разрешающих документов — до 5 тысяч долларов.

«Отменить с 1 января 2018 года обязательное декларирование в письменной форме при въезде или выезде наличной иностранной валюты в пределах суммы, равной или не превышающей в эквиваленте 2 тысячи долларов», — говорится в тексте документа.
Этим же документом в декабре размер вывоза инвалюты физическими лицами без разрешающих документов из Узбекистана был повышен в 2,5 раза — до 5 тысяч долларов.

Вывоз резидентами более 5 тысяч долларов теперь осуществляется на основании разрешения ЦБ страны, нерезидентами — в размере не более суммы, ввозимой в республику и заявленной при въезде на таможне.

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