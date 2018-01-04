Узбекистан намерен ввести новый бренд для текстильной продукции

- В Узбекистане в ближайшее время планируется ввести новую маркировку для текстильной продукции, сообщают местные СМИ.

По словам председателя правления ассоциации "Узтекстильпром" Ильхома Хайдарова, новая маркировка вполне может заменить для текстильщиков действующую сейчас Made in Uzbekistan. Новая маркировка будет означать, что продукция соответствует всем самым строгим требованиям, предъявляемым на рынках Евросоюза, США, Японии и Республики Корея, отметил он.

По предварительным данным, по итогам прошлого года Узбекистан экспортировал текстильную продукцию на 1,1 млрд долларов в более 50 стран.