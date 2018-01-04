РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Жители Ашхабада сообщают о трудностях в получении транспортной карты для школьников

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде источники туркменской службы радио «Азатлык» сообщают о трудностях в получении транспортной карты для школьников.

По словам жительницы Ашхабада 40-летней Соны, для получения карты на проезд в общественном транспорте Ашхабада необходимо предоставить соответствующие документы, в том числе справку с места учебы ребенка.

«Я просто не знала, что для получения транспортной карты ребенку необходимо предоставить справку с места учебы», - отмечает жительница Ашхабада. По ее словам, родителям заранее не сообщили о порядке оформления карточек на проезд.

Как рассказала Сона ей не удалось сразу получить справку в школе, в связи с отсутствием сотрудников ответственных за выдачу документов.

Новый способ безналичной оплаты за проезд в общественном транспорте столицы Туркменистана вступил в силу в октябре 2017 года. Тогда стоимость карты составляла 5 манатов, а стоимость одного проезда в автобусе 30 тенге. Согласно официальному курсу ЦБ Туркменистана 3.5 маната - 1 доллар.

Спустя месяц, 1 ноября проезд в общественном транспорте подорожал в среднем на 60%.

Стоимость месячного проездного билета для пенсионеров, стоимостью 1 манат, осталась неизменной. Стоимость проездной карты для школьников составляет 2 маната. Для студентов скидка не предусмотрена.

Ранее сообщалось о больших очередях в отделениях столичной почты, на оформление и получение транспортных карт, а также проблемах с оплатой за проезд в связи с неисправностью платежных терминалов, установленных в ашхабадских автобусах.

Автобусы являются единственным видом общественного транспорта в столице Туркменистана.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×