Власти Ирана объявили, что протесты в стране были смутой и она провалилась

CA-NEWS (CA) - Командующий Корпусом стражей исламской революции, элитного подразделения вооруженных сил Ирана, Мохаммад Али Джаафари заявил, что протесты в стране были смутой и что она провалилась, передает иранское информационное агентство Fars.

«Теперь мы можем сказать, что сегодня (3 января — ред.) — день, когда смута 1396 года (по иранскому календарю — ред.) завершилась», - отметил он.

Джаафари добавил, что большинство из задержанных в стране участников беспорядков — члены террористических организаций, часть из них действовали «по приказу США, сионистов и саудовского режима».

Число участвовавших в акциях протеста по всей стране не превышало 15 тыс. человек, проинформировал Джаафари.

Командующий также заявил, что власти всегда обращали внимание на экономические проблемы и безработицу.

Выступления недовольных высокой инфляцией, властью исламского духовенства и внешней политикой страны стали крупнейшими в Иране с 2009 года. Тогда на улицы вышли миллионы несогласных с победой на президентских выборах Махмуда Ахмадинежада.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи возложил вину за массовые демонстрации на враждебные силы из-за рубежа. «В последние дни враги Ирана использовали различные инструменты, в том числе деньги, оружие, политику и разведку, для создания проблем в Исламской республике», - заявил Хаменеи во вторник.

За последние несколько дней было арестовано более 450 человек, 200 из которых было задержано в ночь на понедельник в Тегеране.

Корпус стражей Исламской революции предупредил протестующих, что им придется столкнуться с «железным кулаком», если беспорядки продолжатся.

Глава судебной системы Ирана Садик Ардешир Амоли Лариджани призвал наказать «хулиганов и вандалов».

«Некоторые личности воспользовались этой ситуацией. Это неправильно», - сказал он.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что за организацией протестов стоят власти США, Британии и Саудовской Аравии.

Власти сообщили, что временно ограничили в стране доступ к Telegram и Instagram.