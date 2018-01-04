Власти Ирана объявили, что протесты в стране были смутой и она провалилась

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- 11:46, 04 января 2018
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CA-NEWS (CA) - Командующий Корпусом стражей исламской революции, элитного подразделения вооруженных сил Ирана, Мохаммад Али Джаафари заявил, что протесты в стране были смутой и что она провалилась, передает иранское информационное агентство Fars.
«Теперь мы можем сказать, что сегодня (3 января — ред.) — день, когда смута 1396 года (по иранскому календарю — ред.) завершилась», - отметил он.
Джаафари добавил, что большинство из задержанных в стране участников беспорядков — члены террористических организаций, часть из них действовали «по приказу США, сионистов и саудовского режима».
Число участвовавших в акциях протеста по всей стране не превышало 15 тыс. человек, проинформировал Джаафари.
Командующий также заявил, что власти всегда обращали внимание на экономические проблемы и безработицу.
Выступления недовольных высокой инфляцией, властью исламского духовенства и внешней политикой страны стали крупнейшими в Иране с 2009 года. Тогда на улицы вышли миллионы несогласных с победой на президентских выборах Махмуда Ахмадинежада.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи возложил вину за массовые демонстрации на враждебные силы из-за рубежа. «В последние дни враги Ирана использовали различные инструменты, в том числе деньги, оружие, политику и разведку, для создания проблем в Исламской республике», - заявил Хаменеи во вторник.
За последние несколько дней было арестовано более 450 человек, 200 из которых было задержано в ночь на понедельник в Тегеране.
Корпус стражей Исламской революции предупредил протестующих, что им придется столкнуться с «железным кулаком», если беспорядки продолжатся.
Глава судебной системы Ирана Садик Ардешир Амоли Лариджани призвал наказать «хулиганов и вандалов».
«Некоторые личности воспользовались этой ситуацией. Это неправильно», - сказал он.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что за организацией протестов стоят власти США, Британии и Саудовской Аравии.
Власти сообщили, что временно ограничили в стране доступ к Telegram и Instagram.