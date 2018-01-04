ШОС приступила к формированию миссии наблюдателей на выборы президента России

CA-NEWS (UZ) - Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) уже приступила к формированию миссии наблюдателей на выборы президента РФ 18 марта. Об этом в среду в беседе с ТАСС заявил генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов.

"Мы уже получили приглашение направить своих наблюдателей. Я уже отдал распоряжение начать формировать миссию", - указал он. "ШОС придает большое значение содействию государствам - членам организации в проведении открытых, свободных и демократичных выборов, при этом соблюдая принципы политической нейтральности и невмешательства в их внутренние дела", - добавил Алимов.

Охват регионов

Как отметил он, миссия ШОС всегда пытается обеспечить максимально широкий географический охват наблюдения за выборами на территории принимающего государства: например, в президентских выборах в Узбекистане в 2016 году наблюдатели организации работали в 13 из 14 регионов страны, а в Киргизии наблюдатели осуществляли свою деятельность в 4 из 7 областей.

"Мы, конечно, будем исходить из того, чтобы обеспечить максимальный охват. Россия является самым большим государством в мире по своей площади, на ее территории очень большое количество избирательных округов. Мы постараемся охватить максимальное количество округов с тем, чтобы получить наиболее широкое представление о выборах, начиная от Дальнего Востока и заканчивая западными регионами РФ", - указал Алимов.

"Безусловно, это придает большую репрезентативность нашим заключениям, и они пользуются достаточно большим авторитетом как среди международных организаций, так и среди избирателей", - подчеркнул он.

Состав миссии

Как отметил Алимов, за годы своего существования ШОС накопила необходимый опыт для осуществления наблюдения за выборами.

"Хочу сказать, что ШОС обладает значительным опытом в этой сфере. За последние 12 лет мы сформировали около 50 миссий по наблюдению за президентскими и парламентскими выборами, а также референдумами. Другими словами, накопленный опыт мы постоянно совершенствуем, и это дает нам возможность достаточно активно и на высоком профессиональном уровне вести наблюдение за выборами", - указал он.

"В состав миссии наблюдателей входят профессионалы по организации выборного процесса - это члены избирательных комиссий, парламентарии. После того, как будет сформирован состав миссии, мы приступим к разработке концепции по международному наблюдению за президентскими выборами в РФ", - подчеркнул генеральный секретарь.

Международные наблюдатели

Во вторник на заседании ЦИК член комиссии Николай Левичев сообщил о том, что на выборы президента РФ 18 марта приедут наблюдатели от ряда международных организаций, включая ОБСЕ, СНГ, ШОС.

Левичев уточнил, что ЦИК РФ направляет приглашения для наблюдения на федеральных выборах своим коллегам из избирательных органов других стран и международным профессиональным ассоциациям организаторов выборов. Также приглашать международных наблюдателей могут Госдума, Совет Федерации и президент.