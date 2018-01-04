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  4 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан Баторе сегодня будет 19-21 градус мороза

CA-NEWS (MNG) - В Монголии, по прогнозам синоптиков, в четверг 4 января небольшой снег и умеренная метель ожидаются в южной части западного региона и западной части гобийских аймаков, сообщает Монцамэ.

В остальных регионах облачно, без осадков. Скорость ветра в восточных аймаках составит 6-11 метров в секунду.

В районе Дархатской котловины, у истока реки Завхан, в районе рек Идэр и Тэс днём температура будет -27-32 градуса мороза, в бассейне Дархатской котловины, рек Орхо-Сэлэнгэ, Хараа, Ероо, Туул , Тэрэлж – 25-30 градусов мороза. В горных районах Алтая, Хангая, Хувсгул и Хэтий, а также в бассейне рек Хэрлэн, Онон, Улз, Халх столбик термометра днём покажет 18-23 градуса.

В южной части гобийского региона температура температура составит -10-15 градусов, в остальных регионах – от минус 14 до 19 градусов.

В Улан-Баторе: Облачно. Без осадков. Ветер северо-западный скоростью 5-10 метров в секунду. Температура составит -19-21 градус.

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