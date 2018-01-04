Люди на местах должны ощутить происходящие перемены, - Шавкат Мирзиёев

- Под председательством президента Шавката Мирзиёева 3 января в Ташкенте состоялось совещание, посвященное анализу деятельности и определению новых приоритетных задач комплексов Кабинета Министров. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В совещании приняли участие Премьер-министр и его заместители, Государственные советники президента, руководители министерств, ведомств и хозяйственных объединений.

На совещании проанализирована деятельность правительства за истекший период, обсуждены их планы и приоритетные задачи на 2018 год.

Президент страны отметил, что большинство организаций не организовывают свою деятельность в соответствии с требованиями времени и допускают пассивность в выполнении принятых решений и программ.

"Люди на местах должны ощутить осуществляемые в нашей стране реформы, происходящие изменения в работе исполнительных органов. Повышать эффективность работы в нижнем звене, жить заботами и чаяниями простых людей должны стать главным критерием всех руководителей и должностных лиц", - сказал Шавкат Мирзиёев.

Рассмотрена также проводимая работа по развитию системы дошкольного образования, повышению качества школьного образования, совершенствованию тестовых испытаний и деятельности высших учебных заведений.

На совещании обсуждены также вопросы обеспечения устойчивого развития сфер и отраслей экономики, в том числе реализации жесткой денежно-валютной политики, усиления деятельности свободных экономических и малых промышленных зон, широкого привлечения иностранных инвестиций, создания современных промышленных предприятий, новых рабочих мест, расширения доходной базы местных бюджетов.