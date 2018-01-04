Люди на местах должны ощутить происходящие перемены, - Шавкат Мирзиёев

- Узбекистан, общество
- 12:31, 04 января 2018
- Просмотров: 684
В совещании приняли участие Премьер-министр и его заместители, Государственные советники президента, руководители министерств, ведомств и хозяйственных объединений.
На совещании проанализирована деятельность правительства за истекший период, обсуждены их планы и приоритетные задачи на 2018 год.
Президент страны отметил, что большинство организаций не организовывают свою деятельность в соответствии с требованиями времени и допускают пассивность в выполнении принятых решений и программ.
"Люди на местах должны ощутить осуществляемые в нашей стране реформы, происходящие изменения в работе исполнительных органов. Повышать эффективность работы в нижнем звене, жить заботами и чаяниями простых людей должны стать главным критерием всех руководителей и должностных лиц", - сказал Шавкат Мирзиёев.Рассмотрена также проводимая работа по развитию системы дошкольного образования, повышению качества школьного образования, совершенствованию тестовых испытаний и деятельности высших учебных заведений.
На совещании обсуждены также вопросы обеспечения устойчивого развития сфер и отраслей экономики, в том числе реализации жесткой денежно-валютной политики, усиления деятельности свободных экономических и малых промышленных зон, широкого привлечения иностранных инвестиций, создания современных промышленных предприятий, новых рабочих мест, расширения доходной базы местных бюджетов.