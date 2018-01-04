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  4 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Объем закупки золота в Монголии в 2017 году увеличился до 20 тонн
CA-NEWS (MNG) - В декабре 2017 года Монголбанк закупил 911.83 кг золота у старателей и золотодобывающих предприятий. В результате этого, объем закупки золота в Монголии в 2017 году достиг 20,1 тонн, сообщает Монцамэ.

Специалисты ЦБ считают, что это является рекордным показателем по сравнению с 2016 годом. При этом на это напрямую повлияло повышение цен на золото и на другие драгоценные металлы на мировом рынке, и продолжение реализации Программы расширенного финансирования Международного валютного фонда (МВФ).

Напомним, что к концу ноября 2017 года общая сумма приобретенного Монголбанком золота составила 19.1 тонн.

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