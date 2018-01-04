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  4 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В столице Монголии 60 тыс. семьям подарят электронагреватели для снижения смога
Предыстория: Правительство Монголии ввело запрет до 2020 года на переезд жителей регионов в столицу из-за загрязнения воздухаПродолжение: Президент Монголии предложил парламенту объявить ЧС в связи с загрязнением воздуха в столице

CA-NEWS (MNG) - Правительство Монголии на своем первом заседании 2018 года поручило министрам энергетики и финансов предпринять меры по реализации проектов в области энергетики на льготные кредитные средства, сообщает в среду, 3 января Монцамэ.

В число проектов входят увеличение мощности теплоэлектростанции Дархан-3 на 250 МВт и расширение её сети электропередачи, модернизация турбогенератора ТЭЦ-4 в Улаан-Баторе в целях уменьшения уровня загрязнения атмосферного воздуха.

В Улан-Баторе уровень загрязнения воздуха достигает критических значений. Уровень твёрдых частиц в воздухе, который является наиболее опасным для здоровья в 17 раз превышает установленный ВОЗ безопасный уровень.

В Монголии, зима длится приблизительно 6 месяцев. Более 800 тыс. жителей зимой жгут уголь, пластиковые бутылки, старые автомобильные шины, чтобы поддерживать тепло в доме и готовить пищу.

Ранее, правительство Монголии сделало бесплатным ночной тариф на электроэнергию в Улан-Баторе для снижения смога. В первую очередь тариф на электроэнергию станет бесплатным для более 146 тысяч жителей, проживающих в жилых районах столицы.

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