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  4 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане десятки имам-хатибов не прошли ежегодную аттестацию
CA-NEWS (TJ) - Тестирование священнослужителей проводила комиссия из числа представителей Комитета по делам религии и Совета улемов. Точное число человек, отстраненных от религиозной деятельности, пока не называется, передает centralasian.org.

До этого в мечетях страны было 265 имам-хатибов, из которых не прошли аттестацию десятки человек. Аттестация состоялась в конце 2017 года, а результаты были объявлены уже в начале января. Ожидается, что в ближайшее время начнется аттестация 3 тысяч имам-хатибов мечетей для пятикратных молитв.

Аттестация имам-хатибов проводится в течение последних 9 лет. Некоторые имам-хатибы, не прошедшие аттестацию, считают, что были отстранены от религиозной деятельности несправедливо.

Чиновники утверждают, что миссия имам-хатибов не ограничивается лишь чтением проповедей и намазов, нужно также создавать бытовые условия для религиозного учреждения и прихожан.

С 2014 года государство назначило заработную плату священнослужителям в размере 800 сомони (около 90 долларов), а расходы на содержание и благоустройство мечетей возмещались за счет благотворительности прихожан.

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