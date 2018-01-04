В Туркменистане с нового учебного года для устройства ребенка в школу нужна справка о посещении детсада

CA-NEWS (TM) - В конце декабря министерство образования Туркменистана разослало в свои региональные подразделения циркуляр. Согласно документу, с нового учебного года для устройства ребенка в школу необходимо будет предъявить справку о том, что он посещал детский сад, сообщает издание «Хроника Туркменистана».

Если ребенок не посещал дошкольного учреждения, то у родителей возникнут проблемы с устройством ребенка в среднюю школу.

На данный момент для устройства ребенка в школу требуются справка с места жительства, копия свидетельства о рождении, медсправка, фотография, справка с места работы родителей и «уч-арка маглумат» — справка о родственниках в трех поколениях.

В одном из велаятских управлений образования корреспондентам «Хроники Туркменистана» подтвердили, что таким образом ведомство пытается решить проблему с резким сокращением детей в детских садах, вызванное десятикратным повышением оплаты дошкольных учреждений.

Тот же источник объяснил повышение стоимости услуг детских садов улучшением условий содержания детей — прежде всего разнообразным рационом питания, приобретением современных развивающих игр, оснащением детсадов новым оборудованием.

В то же время родители, чьи дети продолжают посещать детсады утверждают, что с них, несмотря на повышение оплаты, по-прежнему собирают деньги на стиральный порошок, туалетную бумагу, канцтовары и другие расходные материалы.

Помимо этого, как стало известно изданию, на данный момент в министерствах труда и соцобеспечения и образования рассматривается возможность отмены выплаты детских пособий детям, не посещающим детсады. Сейчас пособия выплачиваются детям до 3-х лет.

Как сообщалось ранее, в связи с десятикратным повышением оплаты в дошкольных учреждениях, количество детей в них существенно сократилось.