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  4 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане помилованные Мирзиёевым бывшие осужденные посетили могилу Ислама Каримова
CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане для граждан, ранее осужденных по обвинению в причастности к различным запрещенным религиозным течениям и в прошлом году вышедших на свободу после помилования президентом Шавкатом Мирзиёевым, организовали двухдневное паломничество в Самаркандскую область. Об этом сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман Узбекистана.

Как говорится в сообщении ДУМУ, бывшие осужденные посетили мемориальный комплекс имама «Аль-Бухари», а также могилу первого президента Узбекистана Ислама Каримова в Самарканде.

Напомним, что в декабре 2017 года по случаю 25-летнего юбилея принятия Конституции президент Шавкат Мирзиёев подписал Указ о помиловании 2 700 осужденных.

За прошедший год из тюрем Узбекистана были освобождены 14 политзаключенных – независимые журналисты, активисты политических партий и правозащитники, в частности, Мухаммад Бекжан, Аъзам Фармонов, Солиджон Абдурахманов, Бобомурод Раззаков, Ганихон Маматхонов, Агзам Тургунов, Рустам Усманов, Самандар Куканов, Эркин Мусаев, Ботирбек Эшкузиев, Бахром Ибрагимов, Даврон Кабилов, Даврон Таджиев и Мухаммад Карабаев.

По данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, в настоящее время в тюрьмах страны остаются еще 12 правозащитников и журналистов.

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