Казах создал стринг арт-портрет президента Монголии

CA-NEWS (MNG) - Уникальный портрет президента Монголии Халтмаагийна Баттулги, созданный художником А.Хайратом из аймака Баян-Өлгий, был продан за 5 млн тугриков ($2 тыс.) на аукционе, проводимом во время новогодней вечеринки, сообщает издание ARD.

Портрет создан из гвоздей и ниток. Высота портрета составила 90 см, ширина — 60 см.

Художник говорит, что создание портрета президента потребовало много килограммов гвоздей, метров ниток и десяток бессонных ночей.