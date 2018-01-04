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  5 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казах создал стринг арт-портрет президента Монголии

CA-NEWS (MNG) - Уникальный портрет президента Монголии Халтмаагийна Баттулги, созданный художником А.Хайратом из аймака Баян-Өлгий, был продан за 5 млн тугриков ($2 тыс.) на аукционе, проводимом во время новогодней вечеринки, сообщает издание ARD.

Портрет создан из гвоздей и ниток. Высота портрета составила 90 см, ширина — 60 см.

Художник говорит, что создание портрета президента потребовало много килограммов гвоздей, метров ниток и десяток бессонных ночей.

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