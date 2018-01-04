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  5 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Известный бухгалтерский сайт в Казахстане подвергся атаке

CA-NEWS (KZ) - Бухгалтерский сайт balans.kz атаковал майнер, сообщает центр анализа и расследования кибератак (ЦАРКА).

«ЦАРКА предупреждает бухгалтеров Казахстана: вчера наша система WebTotem зафиксировала майнер на одном из главных бухгалтерских порталов Казахстана - www.balans.kz. Наличие майнера подтверждает, что доступы на портал, вероятно, были скомпрометированы. А это значит, что мошенники имеют доступ к базе казахстанских бухгалтеров и к их паролям на этом портале, а также возможность заменить файлы на портале различного рода вредоносными скриптами», - говорится в сообщении.

Также в ЦАРКА уточнили, что майнер находится на сайтах kodeks.kz и urist.kz. Все три ресурса находятся на одном сервере.

В качестве примера специалисты центра привели Украину, где эпидемия вируса «Петя» распространилась через бухгалтерское программное обеспечение.

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