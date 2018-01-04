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  5 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Дании украли самую дорогую бутылку водки в мире стоимостью $1,3 млн

CA-NEWS (CA) - В Дании украли бутылку водки стоимостью $1,3 млн, сообщается на странице в Facebook бара Cafe 33, в коллекции которого находилась бутылка.

В публикации заведение просит помощи в поимке злоумышленника и выкладывает фото предполагаемого посетителя. По версии заведения, грабитель имел ключи. «Это самая дорогая водка в мире — $ 1,3 млн. Обещаем вознаграждение тем, кто может помочь найти злоумышленников!», - говорится в публикации.

Шестилитровая, украшенная золотом, серебром и бриллиантами бутылка водки «Руссо-Балт» попала в заведение из Музея водки в Риге - кафе взяло ее напрокат. Рижский музей опубликовал запись с камер наблюдения кафе, где злоумышленник быстро проходит в помещение и берет бутылку, а затем выходит из него.

Как сообщил датскому телеканалу TV-2 владелец копенгагенского заведения, эта бутылка появлялась в эпизоде американского сериала «Карточный домик», где персонаж российского президента Петрова угощал ею президента США Андервуда.

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Комментарии (2)
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shyrikbass
15:30, 04 января 2018
Ахах)) чет даже нежалко, водка зло
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gosha1210
15:26, 04 января 2018
Придурки.. водка и в африке водка, ее пить надо а не напрокат брать
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