Минобороны России опровергло данные об уничтожении 7 самолетов на базе в Сирии

- Минобороны опровергло сообщения об уничтожении семи российских самолетов на авиабазе Хмеймим в Сирии, передает агентство РИА Новости.

«Сообщение «Коммерсанта» о якобы «фактическом уничтожении» семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим - фейк», - говорится в сообщении ведомства, подчеркнув, что находящаяся в Сирии российская авиагруппа находится в полной боеготовности и «продолжает выполнять​ все задачи по предназначению в полном объеме».

Тем не менее военные отметили, что база всё же подвергалась обстрелу. Это произошло 31 декабря. В результате атаки погибли двое российских военнослужащих.

«31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли», - отметили в ведомстве.