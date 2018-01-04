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  5 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Минобороны России опровергло данные об уничтожении 7 самолетов на базе в Сирии
Предыстория: Cемь российских самолетов уничтожены при обстреле базы в Сирии, - «Ъ»
CA-NEWS (CA) - Минобороны опровергло сообщения об уничтожении семи российских самолетов на авиабазе Хмеймим в Сирии, передает агентство РИА Новости.

«Сообщение «Коммерсанта» о якобы «фактическом уничтожении» семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим - фейк», - говорится в сообщении ведомства, подчеркнув, что находящаяся в Сирии российская авиагруппа находится в полной боеготовности и «продолжает выполнять​ все задачи по предназначению в полном объеме».

Тем не менее военные отметили, что база всё же подвергалась обстрелу. Это произошло 31 декабря. В результате атаки погибли двое российских военнослужащих.

«31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли», - отметили в ведомстве.

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