Минобороны России опровергло данные об уничтожении 7 самолетов на базе в Сирии
- Азия и мир, политика
- 15:26, 04 января 2018
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РИА Новости.
«Сообщение «Коммерсанта» о якобы «фактическом уничтожении» семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим - фейк», - говорится в сообщении ведомства, подчеркнув, что находящаяся в Сирии российская авиагруппа находится в полной боеготовности и «продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме».
Тем не менее военные отметили, что база всё же подвергалась обстрелу. Это произошло 31 декабря. В результате атаки погибли двое российских военнослужащих.
«31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли», - отметили в ведомстве.
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