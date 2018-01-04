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  5 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Более 20 тысяч несертифицированных петард и фейерверков изъяли в Казахстане
CA-NEWS (KZ) - Более 20,5 тысячи штук несертифицированных пиротехнических веществ и изделий с их применением изъяли полицейские во время предновогоднего оперативно-профилактического мероприятия «Пиротехника», сообщает в четверг, 4 января пресс-служба министерства внутренних дел Казахстана.

По данным ведомства, на 4 января по республике проведено более трех тысяч рейдов по проверке рынков, магазинов и других мест торговли, а также на автодорогах по проверке автотранспорта на предмет законности перевозки пиротехнических изделий.

«Выявлено 348 нарушений правил приобретения, хранения, использования, перевозки, ввоза пиротехники. В ходе только одного рейда на на рынке «Кок базар» в Астане изъято 930 штук несертифицированной пиротехники», - говорится в сообщении.

Полицейские отмечают, что за нарушения правил реализации пиротехнической продукции к административной ответственности привлечены 348 человек. Оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника» проходило с 15 декабря 2017 года по 4 января 2018 года, отмечает ведомство.

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