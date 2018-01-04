Почему узбекская певица Юлдуз Усманова кардинально поменяла свое мнение о рекламе? (видео)
- Узбекистан, общество
- 15:49, 04 января 2018
- Просмотров: 1766
CA-NEWS (UZ) - Всего лишь несколько лет назад известная узбекская певица Юлдуз Усманова резко критиковала артистов, участвующих в рекламе. Однако совсем недавно она прорекламировала новую продукцию.
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