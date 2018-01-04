Почему узбекская певица Юлдуз Усманова кардинально поменяла свое мнение о рекламе? (видео)

CA-NEWS (UZ) - Всего лишь несколько лет назад известная узбекская певица Юлдуз Усманова резко критиковала артистов, участвующих в рекламе. Однако совсем недавно она прорекламировала новую продукцию.



