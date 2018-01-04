В Душанбе мужчина «кинул» граждан на крупные суммы, обещав им трудоустройство в Германии

- Сотрудники столичной милиции задержали 25-летнего жителя района Шохмансур города Душанбе. За крупные суммы, которые он взял у своих сверстников из Душанбе и Гиссара, он обещал им помочь с трудоустройством в Германии, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

По данным ведомства, уже доказаны три факта мошенничества со стороны задержанного. «Молодой человек обещал трудоустроить в Германии двух жителей столицы и одного жителя города Гиссар, и взял с них за услуги в общей сложности 84 тыс. сомони: каждая жертва мошенника заплатила ему по 28 тыс. сомони. Однако обещания свои не выполнил», - сообщается на сайте МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело.