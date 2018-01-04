Синьцзянский институт экологии и географии проведет мониторинг и исследование экосистемы Центральной Азии

CA-NEWS (TM) - Синьцзянский институт экологии и географии при Академии наук Китая и 22 НИИ Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, США, Бельгии и Австрии подписали меморандум о сотрудничестве в области мониторинга и исследования экосистемы Центральной Азии в условиях климатических изменений, сообщает в среду, 3 января Синьхуа.

В предстоящие пять лет эти научно-исследовательские учреждения будут совместно изучать влияние климатических изменений на ледники, водные ресурсы, животных и растения, сельское хозяйство, опасность стихийных бедствий, чтобы предложить меры реагирования и предоставить Центральной Азии научно-техническую поддержку для обеспечения устойчивого развития.

По сообщению директора Центра по изучению экологии и окружающей среды Центральной Азии при АН Китая Чэнь Си, такой меморандум подписывается уже во второй раз. Первый меморандум был подписан в 2012 году. В минувшие пять лет Синьцзянский институт экологии и географии вместе с научно-исследовательскими учреждениями Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана провели плодотворное сотрудничество в области изучения изменений климата и биологического разнообразия, освоения полезных ископаемых и противостояния бедствиям геологического характера.

Помимо НИИ названных четырех стран Центральной Азии участниками второго меморандума стали также Мичиганский университет США, Гентский университет Бельгии, Зальцбурский университет Австрии, Гонконгский баптистский университет и др.

Как сказал Чэнь Си, в предстоящие несколько лет приоритетным направлением в работе участников меморандума станет изучение проблем, касающихся водных ресурсов, сельского хозяйства и устойчивого развития стран вдоль «Пояса и пути».