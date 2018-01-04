РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Синьцзянский институт экологии и географии проведет мониторинг и исследование экосистемы Центральной Азии

CA-NEWS (TM) - Синьцзянский институт экологии и географии при Академии наук Китая и 22 НИИ Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, США, Бельгии и Австрии подписали меморандум о сотрудничестве в области мониторинга и исследования экосистемы Центральной Азии в условиях климатических изменений, сообщает в среду, 3 января Синьхуа.

В предстоящие пять лет эти научно-исследовательские учреждения будут совместно изучать влияние климатических изменений на ледники, водные ресурсы, животных и растения, сельское хозяйство, опасность стихийных бедствий, чтобы предложить меры реагирования и предоставить Центральной Азии научно-техническую поддержку для обеспечения устойчивого развития.

По сообщению директора Центра по изучению экологии и окружающей среды Центральной Азии при АН Китая Чэнь Си, такой меморандум подписывается уже во второй раз. Первый меморандум был подписан в 2012 году. В минувшие пять лет Синьцзянский институт экологии и географии вместе с научно-исследовательскими учреждениями Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана провели плодотворное сотрудничество в области изучения изменений климата и биологического разнообразия, освоения полезных ископаемых и противостояния бедствиям геологического характера.

Помимо НИИ названных четырех стран Центральной Азии участниками второго меморандума стали также Мичиганский университет США, Гентский университет Бельгии, Зальцбурский университет Австрии, Гонконгский баптистский университет и др.

Как сказал Чэнь Си, в предстоящие несколько лет приоритетным направлением в работе участников меморандума станет изучение проблем, касающихся водных ресурсов, сельского хозяйства и устойчивого развития стран вдоль «Пояса и пути».

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×