Президент Франции намерен принять меры для борьбы с «фейковыми новостями»

CA-NEWS (CA) - Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что до конца года предложит изменения в законодательство о СМИ для борьбы с распространением в социальных сетях «фейковых новостей», сообщает Reuters.

По его словам, распространением «пропагандистских материалов» занимаются «тысячи аккаунтов» в социальных сетях. Социальные сети должны взять на себя обязательства повысить прозрачность информации о проплачиваемых материалах, раскрывать личность рекламодателей и тех, кто их контролирует. Французский лидер также допустил ограничение на количество рекламы в социальных сетях.

Макрон заявил, что он и его команда стали жертвами «фейковых новостей» и масштабного взлома данных в ходе предвыборной кампании в прошлом году.

«Если мы хотим защитить либеральные демократии, у нас должно быть сильное законодательство», – сказал Макрон в новогоднем обращении к журналистам.

«Во время выборов правила, применяемые к контенту на интернет-платформах, будут другими, – сказал Макрон. – Будут повышенные требования к транспарентности интернет-платформ, касающиеся спонсируемого контента, чтобы раскрыть личность тех, кто размещает такую рекламу, а также ограничить ее объем».

Новая чрезвычайная процедура в случае распространения фейковых новостей позволит судье удалять определенный контент, закрывать аккаунт пользователя или блокировать доступ к сайту, сказал Макрон.