В Сети появилась книга Назарбаева «Эра независимости»
CA-NEWS (KZ) - На персональной странице президента Казахстана Нурсултана Назарбаева появилась книга «Эра независимости», сообщает пресс-служба Акорды.
«Книга президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева «Эра независимости», написанная в жанре исторической публицистики, отражает авторский взгляд на новейшую историю страны и ее будущее», - говорится в сообщении.
«Главное внимание обращено на характеристику этапов строительства суверенного государства с момента его основания, показ внутренней логики и механизмов принятия решений в ответ на внутренние и внешние вызовы за 26 лет Независимости», - отмечается в тексте.
Напомним, книга «Эра независимости» вышла ко Дню независимости в 2017 году.
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