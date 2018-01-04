В Сети появилась книга Назарбаева «Эра независимости»

- На персональной странице президента Казахстана Нурсултана Назарбаева появилась книга «Эра независимости», сообщает пресс-служба Акорды.

«Книга президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева «Эра независимости», написанная в жанре исторической публицистики, отражает авторский взгляд на новейшую историю страны и ее будущее», - говорится в сообщении.

«Главное внимание обращено на характеристику этапов строительства суверенного государства с момента его основания, показ внутренней логики и механизмов принятия решений в ответ на внутренние и внешние вызовы за 26 лет Независимости», - отмечается в тексте.

Напомним, книга «Эра независимости» вышла ко Дню независимости в 2017 году.