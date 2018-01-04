РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Студент из Казахстана стал послом Олимпийских игр-2018 в Южной Корее

CA-NEWS (KZ) - Студент одного из вузов Южной Кореи из Казахстана Дастан Валиулин стал послом Олимпийских игр-2018 в Пхёнчхане. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

A post shared by Valiulin Dastan onJan 2, 2018 at 12:16am PST

«Был назначен послом Олимпиады в Корее. Для меня большая честь быть послом Олимпийских игр #peongchang2018. Постараюсь ярко осветить это событие. Также хочу поблагодарить телеканал «Хабар» за проявленный интерес, также за отснятый материал обо мне, который можно будет увидеть совсем скоро. Рассказал кратко о своей жизни и чем я сейчас занимаюсь», - написал он

«Для меня почётно быть первым казахом, представляющим Казахстан в Южной Корее, быть связующим звеном между двумя богатыми культурами и двумя историческими народами», - отметил Дастан.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхёнчхан (Южная Корея).

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×