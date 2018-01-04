Студент из Казахстана стал послом Олимпийских игр-2018 в Южной Корее

CA-NEWS (KZ) - Студент одного из вузов Южной Кореи из Казахстана Дастан Валиулин стал послом Олимпийских игр-2018 в Пхёнчхане. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

A post shared by Valiulin Dastan onJan 2, 2018 at 12:16am PST

«Был назначен послом Олимпиады в Корее. Для меня большая честь быть послом Олимпийских игр #peongchang2018. Постараюсь ярко осветить это событие. Также хочу поблагодарить телеканал «Хабар» за проявленный интерес, также за отснятый материал обо мне, который можно будет увидеть совсем скоро. Рассказал кратко о своей жизни и чем я сейчас занимаюсь», - написал он

«Для меня почётно быть первым казахом, представляющим Казахстан в Южной Корее, быть связующим звеном между двумя богатыми культурами и двумя историческими народами», - отметил Дастан.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхёнчхан (Южная Корея).