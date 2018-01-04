Узбекистан в этом году намерен запустить систему электронных виз

- Правительство Узбекистана для создания удобств иностранным гражданам, желающим совершить путешествие по Узбекистану, прорабатывает вопрос внедрения системы выдачи электронных въездных виз (E-Visa), сообщает ut.uz

Система электронных виз на сегодняшний день функционирует уже во многих странах. В частности, она себя хорошо зарекомендовала в Азербайджане, Грузии, их опыт будет изучаться при внедрении этой технологии в Узбекистане

По информации источника в Государственном комитете по развитию туризма Узбекистана, приобретение и установка необходимого оборудования, разработка специальных программных продуктов, а также проведение тестовых испытаний системы «Электронная виза» с использованием инфраструктуры действующей биометрической паспортной системы Республики Узбекистан планируется завершить уже летом этого года.

Внедрение системы выдачи электронной визы потребует упрощения действующего в стране визового режима. Как результат, выдача электронных виз гражданам будет осуществляться в аэропортах страны согласно письменным заявлениям, поданным иностранными гражданами в процессе оформления документов на получение въездных виз, и независимо от наличия дипломатического представительства Республики Узбекистан в стране, где происходит процесс оформления.

Предполагается, что все платежи при получении электронной визы можно будет произвести при помощи международных платежных систем Visa и MasterCard.