Узбекистан и Россия будут сотрудничать в развитии коневодства и конного спорта

- Узбекистан, общество
- 17:34, 04 января 2018
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Основными задачами совместной деятельности станут всестороннее развитие и поддержка конного спорта на территории России и Узбекистана, повышение уровня спортивных результатов и массовости конного спорта за счет внедрения современных методов работы, привлечение максимального количества населения всех возрастных категорий к систематическим занятиям конным спортом, а также развитие племенного и спортивного коневодства.
В рамках соглашения планируется организовывать международные соревнования, заниматься подготовкой специалистов в области племенного и спортивного коневодства, создать материально-техническую базу для занятий конным спортом и проведения соревнований различного уровня.
Первый совместный проект запланирован на летний сезон 2018 года.