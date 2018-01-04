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  5 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Россия будут сотрудничать в развитии коневодства и конного спорта
CA-NEWS (UZ) - В конце декабря 2017 года заместитель председателя Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана Эльдар Анарбаев и президент Федерации конного спорта России Марина Сечина подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба ФКС России.

Основными задачами совместной деятельности станут всестороннее развитие и поддержка конного спорта на территории России и Узбекистана, повышение уровня спортивных результатов и массовости конного спорта за счет внедрения современных методов работы, привлечение максимального количества населения всех возрастных категорий к систематическим занятиям конным спортом, а также развитие племенного и спортивного коневодства.

В рамках соглашения планируется организовывать международные соревнования, заниматься подготовкой специалистов в области племенного и спортивного коневодства, создать материально-техническую базу для занятий конным спортом и проведения соревнований различного уровня.

Первый совместный проект запланирован на летний сезон 2018 года.

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