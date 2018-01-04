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  5 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии родились первые в этом году тройняшки

CA-NEWS (MNG) - В роддоме Улан-Батора родились первые в этом году тройняшки — одна девочка и два мальчика, сообщает издание ARD.

Отмечается, что у родителей уже были тройняшки. Все они мальчики. И наконец-то в их семье появилась — девочка. Теперь они стали родителями сразу шестерых малышей.

Папа Д.Энхтүвшин долго ждал этого события. Сообщается, что мать Д.Мөнхгэрэл и дети чувствуют себя хорошо.

В 2016 году в Монголии появились на свет 78194 малыша. 27 из них – тройняшки и 1681 - близнецы.

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