ВОЗ одобрила новую вакцину против брюшного тифа

CA-NEWS (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила новую вакцину против брюшного тифа, которая безопасна и для маленьких детей, сообщает Центр новостей ООН.

В год в мире регистрируют до 20 млн. случаев брюшного тифа. Более 160 тысяч оканчиваются летальным исходом.

Предполагается, что новая вакцина против брюшного тифа может обеспечить более длительную защиту, чем уже существующие, при меньшем количестве доз. При этом эти прививки можно делать даже шестимесячным детям.

Тот факт, что вакцина была предварительно одобрена в ВОЗ означает, что она отвечает всем стандартам качества, эффективности и безопасности. Такой сертификат от ВОЗ позволит закупать вакцину в рамках проектов Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и других учреждений системы ООН и их партнеров.

Появление новой вакцины должно сократить использование антибиотиков для лечения брюшного тифа.

Урбанизация и изменение климата, по мнению медиков, ведут к росту случаев заболеваний брюшным тифом, который в последнее время во многих местах приобрел устойчивость к антибиотикам и не поддается лечению.