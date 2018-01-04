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  5 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Китае сообщили о создании парка по развитию искусственного интеллекта стоимостью $2,1 млрд

CA-NEWS (CA) - Китай вложит 13,8 млрд юаней ($2,1 млрд) в строительство технопарка в Пекине, который будет посвящен разработкам и проектам, связанным с искусственным интеллектом и облачными вычислениями, сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Технопарк будет расположен в пекинском пригороде Мэньтоугоу. Его сооружение займет около пяти лет.

В технопарке разместятся около 400 компаний, стоимость исследований, разработок, продукции составит около 50 млрд юаней (около $7,7 млрд) в год.

Разработкой технологического парка займется компания, подконтрольная научному центру Чжунгуаньцунь, который получил прозвище «китайской Кремниевой долины». Он был создан еще в 1950-х годах для интеграции науки и образования в стране.

В технологическую структуру парка войдут мобильная сеть пятого поколения, суперкомпьютер и облачные серви

В июле 2017 года власти КНР изложили планы, согласно которым Китай к 2030 году должен стать мировым лидером в сфере искусственного интеллекта, а объем отрасли превысит 1 трлн юаней.

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