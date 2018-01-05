Стала известна дата выхода финального сезона «Игры престолов»

- Последний сезон телесериала «Игра престолов», ставшего одним из самых популярных в истории, выйдет на экраны в 2019 году, говорится в сообщении на сайте телеканала HBO.

Отмечается, что сезон будет состоять из шести серий. Над новым сезоном будут работать уже принимавшие участие в проекте продюсеры и режиссеры Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс, Дэвид Наттер и Мигель Сапочник. Сценарий будет создан Брайаном Коганом и Дэйвом Хиллом. Исполнительными продюсерами также будут Кэролин Штраусс, Фрэнк Дольгер и Бернадетт Колфилд. Со-исполнительными продюсерами нового сезона, помимо Когана, станут создатель вселенной «Игры престолов» Джордж Мартин, Гаймон Кеседи и Винс Джерардис.

В сентябре 2017 года стало известно, что создатели сериала снимут несколько версий финала восьмого сезона. Об этом сообщал газете The Morning Call программный директор HBO Кейси Блойс. Таким образом телеканал намерен защититься от утечек сюжета до премьеры финального сезона.

В августе 2017 года группа хакеров под псевдонимом «Мистер Смит» взломали системы безопасности HBO и потребовали от генерального директора телеканала Ричарда Плеплера $12-15 млн. в биткоинах. В обмен они обещали сохранить сценарии еще не вышедших в эфир эпизодов «Игры престолов» и других сериалов.

В противном случае взломщики пообещали опубликовать сценарии. В конце августа специалисты компании Proofpoint, cпециализирующейся на безопасности электронной почты и предотвращении утечки данных, сообщили о рассылке хакерами вредоносных писем со спойлерами «Игры престолов». Последний эпизод седьмого сезона сериала набрал в США рекордные 16,5 млн просмотров. Хронометраж серии составил 81 минуту.