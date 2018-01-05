В парламенте Узбекистана образован Комитет по вопросам охраны здоровья граждан
- Узбекистан, общество
- 9:54, 05 января 2018
- Просмотров: 406
CA-NEWS (UZ) - В Законодательной палате Олий Мажлиса (парламента) образован Комитет по вопросам охраны здоровья граждан. Об этом сообщило узбекское Национальное информагентство «УзА».
Основная задача нового комитета — подготовка конкретных предложений по решению проблем, связанных с медицинским обслуживанием населения, а также установление депутатского и общественного контроля за исполнением законодательства на местах.
Президент Шавкат Мирзиеев накануне нового года в своем послании парламенту подверг резкой критике уровень и качество оказываемых населению услуг в здравоохранении.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь