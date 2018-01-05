РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Ташкенте будет создана Шанхайская школа международного бизнеса
CA-NEWS (UZ) - В столице Узбекистана будет создана Шанхайская школа международного бизнеса. Соответствующее рамочное соглашение подписано в ходе визита ректора Университета мировой экономики и дипломатии (УМЭД) Абдумалика Джуманова в Китай. Партнером проекта выступит Шанхайский университет (Shanghai University), сообщило ИА "Жахон".

Бизнес-школа будет создана в структуре УМЭД: она предоставит программу обучения в соответствии с академическими стандартами и возможностью получения уровня бакалавра и звания магистра Шанхайского университета. Еще одной задачей нового учреждения станет проведение исследований и консультация представителей бизнеса с оказанием всемерной поддержки стартапам. Окончательное соглашение о создании бизнес-школы предполагается подписать в первой половине 2018 года.

Кроме того, достигнута договоренность об учреждении Центра изучения Узбекистана имени Алишера Навои в Шанхайском университете международных исследований. Руководство данного вуза также согласилось предоставить молодым узбекским ученым стипендии для обучения в КНР. В свою очередь, в УМЭД будет открыта Научная лаборатория китайских исследований.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×