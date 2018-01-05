В Ташкенте будет создана Шанхайская школа международного бизнеса

- Узбекистан, общество
- 10:10, 05 января 2018
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Бизнес-школа будет создана в структуре УМЭД: она предоставит программу обучения в соответствии с академическими стандартами и возможностью получения уровня бакалавра и звания магистра Шанхайского университета. Еще одной задачей нового учреждения станет проведение исследований и консультация представителей бизнеса с оказанием всемерной поддержки стартапам. Окончательное соглашение о создании бизнес-школы предполагается подписать в первой половине 2018 года.
Кроме того, достигнута договоренность об учреждении Центра изучения Узбекистана имени Алишера Навои в Шанхайском университете международных исследований. Руководство данного вуза также согласилось предоставить молодым узбекским ученым стипендии для обучения в КНР. В свою очередь, в УМЭД будет открыта Научная лаборатория китайских исследований.