Трамп и его команда не рассчитывали победить на выборах президента США, и результаты голосования их шокировали, - книга «Огонь и ярость: в коридорах Белого дома»

- Книга журналиста Майкла Вулффа «Огонь и ярость: Внутри Белого дома Трампа» поступит в продажу в начале января. Отрывки из книги были опубликованы 3 января в New York Magazine. В ходе работы над книгой, как сообщается, Майкл Вулфф общался с несколькими десятками сотрудников предвыборного штаба Трампа и его президентской администрации, включая бывшего советника президента США Стива Бэннона.

В книге, в частности, утверждается, что Трамп и его команда не рассчитывали победить на президентских выборах, и результаты голосования их шокировали. В частности, пишет Вулф со ссылкой на Бэннона, семья Трампа на определенном этапе не готова была делать финансовые вложения в его кампанию, так как не было никаких гарантий его победы.

В своей статье в журнале NYMag, вкратце пересказывающей отрывки из книги, Уолфф описывает изумление и смятение, царившие в штабе Трампа в ноябре 2016 после объявления о его победе.

«Вскоре после 20.00 в день выборов, когда неожиданный тренд - вероятная победа Трампа - стал реальностью, Дон-младший говорил своему приятелю, что отец выглядел так, будто увидел привидение. Мелания была в слезах, и это были вовсе не слезы радости. В последующий промежуток времени, составивший менее часа, как вспоминал потом Стив Бэннон, сбитый с толку, обескураженный Трамп все больше и больше превращался в Трампа, охваченного ужасом. Но впереди была еще окончательная трансформация: Дональд Трамп внезапно стал человеком, который на самом деле поверил в то, что он достоин и в полной мере способен стать президентом Соединенных Штатов».

Уолфф пишет: «Трамп не получил никакого удовольствия от своей инаугурации. Он злился на то, что звезды первой величины пренебрегли этим событием. Был раздражен тем, что пришлось провести ночь в президентском отеле Blair House (традиция, начатая президентом Джимми Картером — ред.). Дергал свою жену, которая, казалось, вот-вот разрыдается. Весь день он ходил с таким видом, который, по словам его ближнего круга, у него бывает при игре в гольф: злой, недовольный, сгорбленный, руки болтаются, брови сдвинуты, губы поджаты».

Однако в офисе первой леди опровергают эти утверждения. «Миссис Трамп поддержала решение своего супруга участвовать в президентской гонке и даже убедила его сделать этот шаг. Она не сомневалась в его победе и была счастлива, когда это произошло», - говорится в заявлении директора по связям с общественностью при Мелани Трамп Стефани Гришэм.

«Белый дом показался Трампу местом неприятным и даже немного страшным. Он сразу удалился в свою спальню. Впервые со времен президента Кеннеди президентская чета в Белом доме потребовала для себя отдельные спальни. Он сразу же попросил в дополнение к стоявшему там телевизору принести еще два и установить на дверь замок, проигнорировав спецслужбы, настаивавшие, что у них должен быть доступ в комнату», - говорится в отрывке.

Также в книге Вулфа утверждается, что дочь Трампа — Иванка, принимавшая вместе с мужем активное участие в предвыборной кампании отца и продолжившая работу в его администрации после победы на выборах, рассчитывает стать первой женщиной на посту президента США.

«Колеблясь между рисками и наградой, Джаред и Иванка все же согласились взять на себе предложенные им роли в Восточном крыле. Буквально все, кого они знали, посоветовали им это сделать. Это было совместное решение семейной пары и, по существу, их совместная работа. Они заключили между собой чрезвычайно серьезное соглашение: если в будущем появится такая возможность, Иванка выдвинется в президенты. Первой женщиной-президентом будет не Хиллари Клинтон, решила Иванка, а она. Стив Бэннон, который в свое время придумал молодым супругам ставшее популярным прозвище «Джарванка» (Джаред и Иванка), по его словам, пришел в ужас, когда ему стало известно о намерениях пары».

Бывшему советнику президента США Стиву Бэннону грозит судебный иск из-за комментариев, которые он дал Майклу Вулфу — автору книги об администрации Дональда Трампа.

Как сообщает Би-би-си, в официальном письме, направленном главе издательства «Henry Holt and Company» Стиву Рубину, представитель главы Белого дома утверждает, что команда юристов президента «расследует многочисленные фальшивые и/или беспочвенные заявления, которые вы сделали в отношении мистера Трампа».

Трамп, в свою очередь, заявил, что Бэннон, уволенный в августе с поста советника президента по стратегическим вопросам, «потерял не только работу в администрации, но и рассудок».

Стив Бэннон, считавшийся одной из наиболее спорных фигур в администрации Трампа, был уволен в середине августа после того, как в интервью СМИ сделал заявления, идущие вразрез с официальной политикой Белого дома.

Бэннон в настоящий момент возглавляет крайне правое издание Breitbart.