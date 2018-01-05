Женщина пыталась украсть 20 коробок конфет из супермаркета в Астане

CA-NEWS (KZ) - В Астане охранники супермаркета задержали женщину, которая пыталась украсть около 20 коробок конфет Merci, сообщает пресс-служба городского суда.

Инцидент произошел в ноябре 2017 года в супермаркете «5 минут»: женщина, воспользовавшись тем, что за ней никто не наблюдает, взяла 17 коробок конфет и попыталась их вынести. На выходе она была задержана охранной службой магазина.

Приговором районного суда №2 Есильского района Астаны женщина признана виновной по статье 24 части 3 и статье 188 части 1 УК РК, ей назначено наказание в виде года ограничения свободы.

Приговор вступил в законную силу.