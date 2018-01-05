За вятку в $30 тыс. задержаны сотрудники МВД Казахстана

- Сотрудники МВД РК задержаны при получении взятки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Нурлана Жахина.

«3 января Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Алматы при получении от физического лица взятки в сумме 30 тысяч долларов США за непривлечение к уголовной ответственности задержаны с поличным оперуполномоченный Южного регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД РК подполковник полиции Григорьев А. и старший следователь Следственного департамента МВД РК капитан полиции Нурболатов А.», - сообщил Нурлан Жахин.

Подозреваемые водворены в ИВС ДВД Алматы, проводится досудебное расследование.