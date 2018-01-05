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  5 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев подарил девочке из Алматы щенка французского бульдога

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подарил Медине Майсаровов из Алматы щенка французского бульдога, сообщает телеканал Almaty.tv.

Девочка месяц назад написала президенту новогоднее письмо, в котором попросила подарить ей щенка.

«Письмо я написала месяц назад, я долго мечтала о собаке, мама мне не разрешала ее завести. Мама подумала, что это шутка, что президент может подарить собаку, вот я написала, поверила в чудо, и оно случилось», - рассказала она.

Заветный подарок Медине вручил аким Медеуского района Ержан Жылкыбаев.

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