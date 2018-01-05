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  5 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан приобретет 5,77 тыс. единиц сельхозтехники

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан в первом полугодии 2018 года приобретет 5778 единиц техники для нужд сельского хозяйства. Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева, подписанного 4 января.

В постановление «О дополнительных мерах по дальнейшему повышению технической оснащенности сельского хозяйства» определена первоочередная потребность в поставках современных пахотных и пропашных тракторов, зерноуборочных комбайнов, плугов, сеялок и другой сельскохозяйственной техники для проведения весенних агротехнических работ в 2018 году, в количестве всего 5 778 единиц техники, в том числе 758 пахотных, 1 500 пропашных тракторов, 330 тракторов садоводческого назначения, 2 790 единиц навесной и прицепной сельскохозяйственной техники, а также к началу уборки урожая зерноколосовых культур -400 зерноуборочных комбайнов.

Документом предусмотрено приобрести тракторы «Джон Диир», «Беларусь», Т-7060, Т-6070, зерноуборочные комбайны CASE, Вектор, Dominator 130, плуги, сеялки, опрыскиватели, культиваторы.

Поставка сельскохозяйственной техники осуществляется за счет кредитов АКБ «Агробанк», собственных средств фермерских хозяйств и машинно-тракторных парков.

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